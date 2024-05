Boston Dynamics était visiblement très impatiente de partager ses avancées dans le développement de Spot, son robot chien déjà très évolué.

En quelques années, le robot s'est offert une place dans certains secteurs, notamment dans l'assistance à l'inspection de matériel ou même la surveillance de sites archéologiques. Et même si c'est principalement Atlas, le robot humanoïde qui concentre la majorité des ressources de Boston Dynamics, Spot continue d'être amélioré.

Le robot avait déjà gagné en mobilité en profitant de Choregrapher, un outil permettant de programmer des séquences de mouvements complexes, lui ouvrant ainsi la porte du divertissement et de l'art . Le logiciel permet de simplifier les demandes et en regroupant un ensemble de commandes pour arriver à certains déplacements. Concrètement, il suffit ainsi de lui demander de faire " un pas en avant" au lieu de programmer chaque servo et rotation de moteur un à un dans le bon ordre.

Boston Dynamics a ainsi dévoilé une vidéo de Sparkles, un robot spot habillé d'un costume de fourrure bleue et blanche, que l'on pourrait croire venu d'un spectacle pour enfants. Et ce dernier a profité de la journée internationale de la danse le 29 avril dernier pour proposer une petite chorégraphie et montrer ses talents de danseur.

Avec cette vidéo, Boston Dynamics montre combien il devient facile de programmer des séquences de plus en plus complexes pour son robot et démontre les capacités étonnantes de ce dernier. Grâce à cela, on pourrait envisager de voir le robot revêtir d'autres costumes et être plus largement utilisé dans des parcs d'attractions, des séries, films ou programmes TV divers et variés.