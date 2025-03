Le monde du gaming vient une nouvelle fois de prouver sa capacité à se mobiliser pour la bonne cause. Du 27 février au 2 mars 2025, le Centre des Congrès de Lyon a vibré au rythme effréné des speedruns lors de la 5ème édition de SpeeDons. Cet événement caritatif, devenu incontournable dans le paysage du streaming français, a pulvérisé son précédent record en récoltant la somme astronomique de 2 231 146 euros au profit de Médecins du Monde.

Un concept gagnant : allier performance et générosité

SpeeDons, c'est avant tout un marathon de speedrun, une discipline qui consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible. Pendant 75 heures non-stop, des joueurs chevronnés se sont relayés pour offrir un spectacle aussi impressionnant que divertissant. Au programme : des classiques comme Mario 64 joué les yeux bandés, des courses endiablées sur Cuphead, ou encore des performances sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Mais au-delà de l'aspect ludique, SpeeDons a su créer une véritable dynamique de générosité. Les viewers étaient invités à faire des dons tout au long de l'événement, avec des paliers et des défis qui ont maintenu l'engagement du public. Cette formule, qui mêle habilement divertissement et action caritative, s'est révélée être un cocktail parfait pour mobiliser une communauté large et diverse.

MisterMV : le visage d'un engagement

Derrière ce succès se cache une figure emblématique du streaming français : MisterMV. Avec près de 890 000 followers sur Twitch, ce streamer engagé a su fédérer autour de lui une communauté solide et généreuse. "On s'est un peu plus affirmés et c'est peut-être normal de devoir affirmer un peu plus les événements caritatifs de manière un peu plus prononcée, comme le monde a tendance à se fasciser", a-t-il déclaré, soulignant l'importance croissante de telles initiatives dans le contexte actuel. L'engagement de MisterMV ne s'arrête pas à l'animation de l'événement. Il a su mobiliser d'autres streamers de renom autour de lui, créant ainsi un véritable élan de solidarité au sein de la communauté gaming. Cette synergie entre créateurs de contenu a indéniablement contribué au succès de SpeeDons 2025.

Un impact concret pour Médecins du Monde

Les 2,2 millions d'euros récoltés apporteront un soutien concret aux actions de Médecins du Monde. Cette ONG, qui œuvre en France et à l'international pour soigner les populations les plus vulnérables, va pouvoir renforcer ses interventions grâce à ces fonds. L'argent récolté lors des précédentes éditions a déjà permis de déployer des centres de soins d'urgence en France et dans le monde. SpeeDons 2025 s'inscrit dans cette continuité, offrant à Médecins du Monde les moyens de poursuivre et d'amplifier ses actions humanitaires.

Un phénomène qui dépasse les frontières

Le succès de SpeeDons ne se limite pas à l'Hexagone. Cette année, l'événement a pris une dimension internationale avec trois restreams officiels en allemand, japonais et américain. Cette ouverture a permis de toucher un public encore plus large, démontrant le potentiel global de ce type d'initiative. Dans un contexte où les marathons caritatifs gaming se multiplient (comme le Z Event qui a récolté 10 millions d'euros en 2022), SpeeDons se distingue par sa spécificité axée sur le speedrun et son partenariat durable avec Médecins du Monde.