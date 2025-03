Notamment en France et dans plusieurs pays en Europe, c'est un spectacle inhabituel qui a été observé dans la soirée de lundi entre 21h et 22h. Une étonnante et énigmatique spirale à la teinte bleutée a fait son apparition dans le ciel nocturne.

Ce phénomène lumineux n'est toutefois pas inédit et il a rapidement trouvé une explication. Il est en lien avec du carburant d'une fusée de SpaceX. « Du carburant d'une fusée SpaceX qui crée des spirales visibles un peu partout dans le ciel de France ce soir. Vous l'avez vu aussi ? », a commenté l'astrophysicien Éric Lagadec sur le réseau social Bluesky.

? Ce time-lapse de la fusée Falcon 9 V1.2 ce soir manœuvrant au-dessus de l’Europe…? (©Neverin) pic.twitter.com/oBai4MrUll — Météo Franc-Comtoise (@MeteoFrComtoise) March 24, 2025

Sur la plateforme X, le physicien britannique Brian Cox a également indiqué que l'étrange forme en spirale dans le ciel était associée à la mission NROL-69 de SpaceX pour le compte du renseignement américain (National Reconnaissance Office Launch). Elle avait décollé depuis la Floride aux États-Unis à 17h48 GMT.

Un dégazage d'une fusée Falcon 9

Plusieurs commentaires évoquent le dégazage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX au cours de la mission NROL-69 et pour procéder à une désorbitation du deuxième étage, une fois les charges utiles déployées. Un largage d'excès de propergol avant la désorbitation.

« Lorsque cela se produit à haute altitude, le carburant se transforme en glace. Et si le carburant se trouve en plein soleil, dans l'obscurité au sol, on peut l'observer comme une sorte de gros nuage, parfois tourbillonnant », avait expliqué le physicien Don Hampton lors d'un phénomène lumineux similaire observé en Alaska en avril 2023 (Associated Press / The Guardian).

Il s'agissait une nouvelle fois d'une fusée de SpaceX. À défaut d'ovni, il est à souligner des procédures visant à ne pas polluer l'orbite.

N.B. : Source image : @MeteoFrComtoise.