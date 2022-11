Le premier épisode de Splinter Cell en jeu vidéo a été lancé par Ubisoft en 2002 et a donné naissance à une saga très populaire auprès des joueurs. La franchise célèbre donc ses 20 ans cette année, et tous les jeux sont rivés vers le remake annoncé en fin d'année dernière.





En lieu et place d'un épisode original, Ubisoft prépare ainsi un remake du tout premier épisode de la franchise pour faire revenir Sam Fisher au meilleur de sa forme. Ubisoft partage ainsi une vidéo qui retrace l'histoire de sa franchise et y rend hommage. Une vidéo d'une vingtaine de minutes qui s'accompagne également du partage de quelques visuels du remake en cours.

On découvre ainsi quelques concept Arts de Splinter Cell Remake, l'occasion pour Ubisoft de rassurer sur les avancées du projet. On retrouve ainsi une ambiance assez sombre et propice à l'infiltration, le thème central de la franchise.

Dans le même temps, Ubisoft a fait le choix d'offrir le premier jeu original de 2002 sur PC. Il suffit d'aller sur le site d'Ubisoft ici pour récupérer gratuitement le titre en version standard, l'offre étant valable jusqu'au 30 novembre prochain.