Alors que Spotify continue de faire augmenter ses prix et qu'il se murmure l'arrivée d'une formule un peu plus premium encore plus cher et avec du contenu exclusif, c'est tout l'inverse qui s'installe de l'autre côté de l'Atlantique.

Aux États-Unis, Spotify déploie ainsi Spotify Basic, une offre qui comme son nom l'indique, représente l'entrée de gamme de son offre payante. Il s'agit d'une nouvelle formule proposée à 10,99$ par mois (contre 11,99$ pour l'offre Spotify Premium Individual ) qui se décline également en version "Family" pour 16,99$ par mois.

Cette offre se concentre sur la musique uniquement et en contrepartie des économies réalisées, ce sont les 15 heures d'écoute d'audiobooks qui s'envolent.

Spotify avait largement mis en avant l'intégration des livres audio (plus de 250 000 titres) pour justifier ses hausses de prix récemment. Cette nouvelle offre pourrait arriver en France dans les mois qui s'annoncent avec une nouvelle hausse de prix de l'offre Premium synchronisée avec l'arrivée de Spotify Basic.

Puis ce sera au tour d'une offre intégrant de l'audio sans perte d'arriver sur le marché, avec un prix attendu autour des 17$ par mois aux USA.