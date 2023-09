Assez tardivement fin 2021 et dans le cadre d'un partenariat avec Musixmatch, Spotify a déployé à l'échelle mondiale une fonctionnalité d'affichage des paroles en temps réel. Elle concerne l'ensemble des plateformes, tant pour les abonnés payants (Premium) que les abonnés gratuits (Free).

Au cours de ces derniers jours et sous le lecteur de l'application, des utilisateurs de Spotify Free ont toutefois signalé être confrontés à une bannière qui les aiguille vers Spotify Premium pour bénéficier de l'affichage des paroles. Ils n'ont guère apprécié.

À The Verge, une porte-parole de Spotify a indiqué qu'il s'agit seulement d'une expérimentation. " Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests, dont certains finissent par ouvrir la voie à une expérience plus large, tandis que d'autres ne servent qu'à tirer des enseignements importants. "

Après la hausse de prix estivale

Le test en question avec l'affichage payant des paroles des chansons concerne un nombre limité d'utilisateurs et uniquement dans deux pays. Il n'est donc pas clair pour le moment s'il a vocation à s'étendre et éventuellement devenir la norme pour la plateforme leader du streaming audio.

Source image : Reddit ; Cyan_Kushal

Dans la torpeur de cet été, Spotify a annoncé une hausse des tarifs de ses forfaits. Comme pour la concurrence, le tarif historique de 9,99 € par mois pour le forfait principal a été oublié pour passer à 10,99 € par mois.

" Le paysage du marché n'a cessé d'évoluer depuis notre lancement. Afin de continuer à innover, nous modifions nos prix Premium sur un certain nombre de marchés dans le monde. Ces mises à jour nous aideront à continuer à offrir de la valeur aux fans et aux artistes sur notre plateforme ", avait justifié Spotify.

Gonfler le nombre d'abonnés payants

Fin juin, Spotify revendique 551 millions d'utilisateurs actifs par mois, 220 millions d'abonnées payants et 343 millions d'abonnés gratuits (financement par la publicité). Les abonnés payants représentent plus de 87 % des revenus du groupe suédois qui n'est que rarement dans le vert avec ses résultats trimestriels.

Basculer l'affichage des paroles dans Spotify Premium pourrait être un argument supplémentaire pour inciter des abonnés gratuits à franchir le cap. L'abonnement gratuit est essentiellement perçu comme une offre de découverte qui doit amener à l'abonnement payant.