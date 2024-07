Plateforme de streaming audio qui occupe une position de leader mondial dans ce secteur, Spotify teste un système en marge de son cœur de métier. Après la découverte de références de code dans son application, Spotify a confirmé à TechCrunch qu'un système d'alertes d'urgence fait l'objet d'une expérimentation uniquement en Suède.

" Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large, tandis que la plupart ne servent qu'à apprendre des choses importantes ", a commenté Spotify.

Dans le code de l'application, des phrases évoquaient des alertes d'urgence en Suède, la réception d'alertes publiques d'urgence, une annonce publique importante, l'utilisation du système pour alerter en cas d'accidents, d'événements graves ou de perturbations de certains services, une invitation à consulter le site de l'Agence suédoise des situations d'urgence civile.

Pour accepter les notifications ?

TechCrunch fait une analogie avec la fonction Safety Check de Meta sur Facebook ou encore les alertes sismiques de Google sur Android. Les alertes d'urgence avec Spotify pourraient également être pertinentes, même si c'est assez inattendu pour cette plateforme.

Dans un autre registre, un tel système est aussi susceptible d'inciter les utilisateurs à activer les notifications de l'application Spotify. À ce stade, la manière d'opérer pour ce système n'est toutefois pas claire.