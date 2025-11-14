C'est une attaque directe : Spotify, le géant du streaming audio, se lance officiellement à l'assaut de YouTube sur son propre terrain : les clips vidéo.

Après une phase de bêta de plusieurs mois dans 98 marchés (dont l'Europe), la plateforme a confirmé le déploiement de la fonction vidéo aux États-Unis et au Canada dans les semaines à venir. Ce mouvement stratégique est rendu possible par un accord clé signé avec les éditeurs de musique américains (NMPA).

Comment cet accord avec les éditeurs (NMPA) a-t-il tout débloqué ?

Le lancement coïncide avec un nouvel accord de licence audiovisuelle (AV) entre Spotify et la NMPA (National Music Publishers’ Association). Cet accord apaise des tensions passées sur la rémunération.



Il crée un portail "Opt-In" (ouvert du 11 nov. au 19 déc.) permettant aux éditeurs indépendants de signer des licences directes. Le PDG de la NMPA, David Israelite, s'est félicité de ce "nouveau flux de revenus". En échange de meilleures royalties, Spotify obtient les droits AV nécessaires pour défier YouTube sur le marché américain.

Concrètement, comment cela fonctionnera-t-il pour l'utilisateur ?

L'expérience utilisateur sera similaire à celle de YouTube Music. Les abonnés Premium(le service leur sera réservé, comme lors de la bêta) verront un bouton pour basculer de l'audio à la vidéo.

Spotify n'est pas novice en vidéo, ayant déjà investi massivement dans les "vodcasts" (plus de 500 000). Mais c'est la première fois qu'ils intègrent les clips musicaux de manière aussi frontale, défiant la fonctionnalité principale de leur rival.

Est-ce la fin de Spotify en tant que simple plateforme audio ?

C'est une transformation majeure. Spotify, qui a atteint 713 millions d'utilisateurs actifs (dont 281M payants), ne se voit plus comme une simple app de musique. C'est un hub multimédia.



Alex Norström, co-président de Spotify, a confirmé que cet accord permet de "construire de nouvelles fonctionnalités vidéos". L'objectif est clair : augmenter le temps passé sur la plateforme en centralisant l'audio, les podcasts vidéo et maintenant les clips musicaux officiels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les clips vidéo seront-ils disponibles pour les utilisateurs gratuits ?

Non, la fonctionnalité semble réservée aux abonnés Premium. Le déploiement bêta initial dans 98 marchés (hors US) était déjà exclusif aux comptes payants.

Cet accord concerne-t-il aussi les grands labels ?

L'accord avec la NMPA est crucial pour les éditeurs indépendants et les auteurs-compositeurs. Spotify avait déjà négocié les droits audiovisuels avec les trois majors (Universal, Warner et Sony).

Quand le lancement aura-t-il lieu exactement ?

Spotify n'a pas donné de date précise, mais a confirmé le déploiement aux États-Unis et au Canada "dans les semaines à venir" (donc avant fin 2025).