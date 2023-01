C'est maintenant au tour de Spotify d'annoncer des licenciements. Leader du streaming audio avec 195 millions d'abonnés payants dans le monde au 30 septembre 2022 et 456 millions d'utilisateurs actifs par mois, le groupe suédois va supprimer 6 % de ses effectifs.

À la fin du troisième trimestre, Spotify employait un total de 9 808 personnes à temps plein dans le monde. La taille dans les effectifs va donc toucher de l'ordre de 600 postes. Des plans sociaux d'ampleur concernent Google, Meta, Microsoft ou encore Amazon.

Patron et cofondateur de Spotify, Daniel Ek parle d'une décision difficile, bien que nécessaire. " En 2022, la croissance des dépenses d'exploitation de Spotify était deux fois supérieure à celle de nos revenus. Cela aurait été insoutenable à long terme, quel que soit le contexte, mais dans un environnement macroéconomique difficile, ce serait encore plus difficile de combler l'écart. "

Après la période favorable de la pandémie

Dans un message adressé aux employés et rendu public, Daniel Ek reconnaît avoir été trop ambitieux en investissant plus vite que la croissance du chiffre d'affaires. " Je suis entièrement responsable des actions qui nous ont amenés ici aujourd'hui. "

Plusieurs dirigeants de groupes technologiques ont souligné une forte accélération de la demande pendant la période de pandémie, puis une normalisation ou un ralentissement de cette demande.

" Comme beaucoup d'autres dirigeants, j'espérais maintenir les forts vents arrière de la pandémie et je croyais que notre vaste activité mondiale et le risque plus faible de l'impact d'un ralentissement des publicités nous protégeraient. "

Spotify rarement dans le vert

Les licenciements sont annoncés dans le cadre d'une restructuration organisationnelle de l'entreprise. Elle a pour objectif de " renforcer l'efficacité, maîtriser les coûts et accélérer la prise de décision. " En charge des contenus et de la publicité, Dawn Ostroff est sur le départ.

Leader incontestable sur le nombre d'abonnés, Spotify n'a été que rarement rentable au fil de ses trimestres financiers. Au troisième trimestre 2022, le groupe affichait un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, une perte d'exploitation de 228 millions d'euros et une perte nette de 166 millions d'euros.

À voir si le prix de l'abonnement chez Spotify ne va pas connaître rapidement une hausse, comme cela a été le cas chez certains de ses concurrents, dont Apple Music.