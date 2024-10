L'offre de livres audio de Spotify arrive aujourd'hui en France, en Belgique et au Luxembourg. Les Pays-Bas sont également concernés par cette arrivée qui complète la musique et les podcasts. Spotify annonce l'accès à plus de 200 000 livres audio, dont 15 000 titres en français et 15 000 en néerlandais et flamand.

Des accords ont été signés avec plusieurs acteurs français, parmi lesquels Hachette (Audiolib), Editis (Lizzie) et Madrigall (Gallimard), ou encore l'entreprise Blynd Media spécialisée dans la production de contenu audio immersif.

L'offre de livres audio était déjà une corde à l'arc de Spotify dans des pays anglophones comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Des prix à surveiller...

Les abonnés Premium de Spotify bénéficient de jusqu'à 12 heures d'écoute de livres audio incluses par mois, avec la possibilité d'acheter des heures supplémentaires par tranches de 10 heures pour 9,99 € qui sont valables pendant 12 mois. Pour les utilisateurs gratuits de Spotify (Freemium), ils peuvent acheter des livres audio à la carte.

L'intégration d'une offre de livres audio dans Spotify Premium est de nature à faire de l'ombre à la plateforme Audible dans le giron d'Amazon.

En France, Spotify avait procédé à une petite augmentation de ses tarifs, suite à la mise en place de la taxe française sur le streaming de musique. Dans l'immédiat, le lancement de l'offre de livres audio est sans incidence, mais la situation est à surveiller pour plus tard.