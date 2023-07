Spotify avait déjà fait un pas en avant dans la diffusion de vidéo en intégrant l'année passée et selon les demandes des artistes, des illustrations animées en boucle en fond d'écran lors de la lecture de certains titres.

Selon les artistes, les animations correspondent à du dessin ou des représentations en live / cinématiques, de 30 secondes qui se répètent en boucle. Mais Spotify souhaite aller plus loin et s'inspire de YouTube Music en évoquant l'idée de diffuser les clips officiels en accompagnement des morceaux.

La plateforme suédoise aurait déjà engagé des discussions avec certains partenaires pour organiser cet ajout. Cela pourrait permettre de rapprocher un peu plus les fans des artistes et de proposer plus de contenu sur la plateforme.

L'hébergement des vidéos représente néanmoins des investissements et la diffusion devrait entrainer une renégociation de la rémunération des artistes et maisons de disques. Néanmoins, Spotify pourrait ainsi plus facilement concurrencer YouTube sur son propre terrain, voire même TikTok, le réseau chinois misant toujours plus sur la musique au fil des mois.