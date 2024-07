Dans le cadre de la publication des derniers résultats trimestriels de Spotify, le patron du groupe suédois évoque le fameux abonnement ultra premium qui commençait à devenir une arlésienne. Daniel El parle d'une sorte de version de luxe de Spotify.

Son constat est que des abonnés de Spotify sont demandeurs d'une bien meilleure version, en particulier les plus grands mélomanes d'entre eux. Tous les avantages de la version normale de Spotify seront repris, en y ajoutant notamment plus de contrôle et une qualité audio supérieure dans tous les domaines.

Daniel Ek refuse pour le moment d'entrer dans les détails concernant les apports. Toutefois, il donne une indication tarifaire. Il s'agirait d'un surcoût de 5 dollars par rapport à l'abonnement premium actuel, soit un tarif qui serait de l'ordre de 17 ou 18 dollars par mois.

Aux États-Unis, le forfait Spotify Premium (Personnel) est à 11,99 $ par mois. En France, ce même forfait est à 11,12 € par mois.

Des fuites sur la qualité audio

Le patron de Spotify souligne que le développement de la version de luxe de Spotify n'en est encore qu'à ses débuts. Rappelons qu'en matière de qualité audio, des indiscrétions extraites de l'application Spotify sur ordinateur ont révélé un bitrate pouvant atteindre 2 117 kbit/s et un format audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) jusqu'à 24 bits à 44,1 kHz.

Des rumeurs concernent en outre l'intégration d'outils d'IA générative et des possibilités avancées de mixage. Des listes de lecture personnalisées seraient générées sur la base de divers critères (activités, humeur du moment, période de l'année…).

Spotify confirme la rentabilité

Pour le deuxième trimestre de cette année, Spotify revendique 246 millions d'abonnés payants Premium (+12 % sur un an) et 626 millions d'utilisateurs actifs par mois (+14 %).

Le chiffre d'affaires trimestriel est de 3,8 milliards d'euros (+20 %), tandis que le bénéfice net ressort à 274 millions d'euros, contre une perte nette de 302 millions d'euros un an auparavant.

Le géant mondial du streaming audio était déjà dans le vert au premier trimestre et semble bien parti pour y rester de manière pérenne.