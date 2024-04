Apple a envoyé un message d'alerte auprès de certains usagers d'iPhone dispersés dans plus de 92 pays. Le message alerte des risques d'une infection possible du smartphone par un spyware.

S'il est habituel de recevoir ce type de SMS ou notification en tant que spam ou tentative d'arnaque, cette fois, le message provient bel et bien d'Apple et doit être pris au sérieux. D'ailleurs afin de se rendre bien visible, ledit message est envoyé à la fois via iMessage et par mail et il s'affiche automatiquement quand l'utilisateur se connecte à la page appleid.apple.com.

C'est principalement l'Inde qui est concernée, mais au total le message a été envoyé dans 92 pays y compris en France.

Apple n'a pas précisé qui est à l'origine de l'attaque et évoque malgré tout le spyware Pegasus du groupe NSO. Elle concernerait surtout les personnalités politiques, journalistes, industriels, hommes d'affaires...

Il est donc recommandé de mettre à jour son smartphone, de protéger l'accès au mobile via une authentification forte, de n'utiliser que des applications provenant de l'App Store et d'éviter de cliquer directement sur les liens ou pièces jointes suspectes de messages ou emails.