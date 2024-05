Lors de la présentation de son bilan annuel, Square Enix est loin d'avoir rempli ses objectifs. Outre les restructurations internes qui ont ralenti ou entrainé l'annulation de la sortie de certains titres, c'est la stratégie plus globale de l'éditeur qui mise principalement sur son partenariat avec Sony qui a plombé les résultats du groupe.

L'éditeur s'était fixé pour objectif d'atteindre 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 357 millions d'euros de bénéfice opérationnel. Au final, l'année se termine sur des chiffres inférieurs : 2,1 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et 193,9 millions de bénéfice opérationnel, bien loin du compte donc.

Ces baisses s'expliquent par plusieurs facteurs : si les sorties majeures de l'éditeur ont rassemblé plus de ventes que l'année passée (26,32 millions contre 22,44 millions), les couts de développement ont également explosé tout comme celui de la publicité.

En outre, les annulations de plusieurs jeux non annoncés représentent des investissements qui ne seront jamais rentabilisés. La division mobile de Square Enix subit également un fort ralentissement et globalement, le manque de sorties n'a pas permis de contrebalancer la situation.

Enfin, l'orientation quasi exclusive vers Sony et l'environnement PlayStation pour ses jeux AAA pèse sur Square Enix alors même que l'éditeur dispose d'un catalogue limité, et que Sony elle-même cherche à installer ses propres franchises sur davantage de plateformes et notamment PC.

Une nouvelle stratégie d'ouverture

Le groupe revendique donc une nouvelle stratégie qui vise plus de plateformes et un accent sur la qualité.

Square Enix indique ainsi ne plus souhaiter miser sur la quantité, mais privilégier la qualité des titres autant sur consoles que sur PC ou encore mobile.

Autre choix : celui de ne plus se restreindre sur les plateformes. Square Enix évoque ainsi un développement multiplateforme qui inclut toutes les plateformes du marché : PlayStation, Xbox et Swithc, mais également PC. Les accords d'exclusivité temporaires ne sont plus à l'ordre du jour et Square compte proposer directement ses jeux sur toutes les plateformes disponibles, dès le premier jour. Cette volonté devrait être rétroactive : comprenez que les titres réservés jusqu'ici à l'environnement PlayStation seront prochainement portés sur PC et Switch.

La plateforme PC intéresse également plus largement Square Enix qui souhaite optimiser ses ventes de titres en dématérialisé. Selon le groupe, la plateforme PC pourrait être le nouveau levier de croissance par excellence.