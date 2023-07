Face au succès phénoménal rencontré par Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix et ses investisseurs peuvent avoir le sourire aux lèvres : avec un investissement minimal, les revenus générés sont colossaux pour le titre.

Square Enix "envisage" de faire des remasters

Plus globalement, c'est tout le marché du jeu vidéo qui affiche un regain d'intérêt pour les anciens titres et laisse ainsi la place à des remasters... Situation idéale pour les studios qui disposent d'anciennes franchises populaires et qui peuvent ainsi ressortir des titres à toutes les sauces pour un investissement humain et financier ultra limité.

Square Enix a ainsi partagé le fait que l'entreprise envisageait bel et bien de proposer quelques remasters de ses anciens titres. La question ayant été posée concernant Xenogears, on peut ainsi s'attendre à retrouver le RPG culte et ses mechas prochainement sous la forme d'un remaster.

La marque a également indiqué que la production de titres majeurs devient très difficile et que les délais de développement explosent autant que les budgets. Les remasters pourraient ainsi aider les studios à proposer du contenu et à générer des revenus pour financer d'autres projets plus importants.