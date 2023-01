Commençons par quelques explications : la technologie NVMe (Non Volatile Memory express) propose un protocole particulier pour les disques flash et SSD visant à accélérer les communications et échanges de données. Cette technologie répond aux besoins des utilisateurs qui souhaitent accéder toujours plus rapidement à leurs applications et logiciels.

La robustesse : un atout non négligeable

Les données sont ainsi stockées sur des puces mémoire, sans aucune action mécanique. Ce petit bout de silicium contient une grande quantité de transistors et microconducteurs, ce qui lui permet de résister aux chocs comparé à nos HDD (disque dur mécanique) qui sont assez fragiles. Comme le NVMe n'est pas en rotation, il n'y a pas de risque de rayure (ni de panne moteur) contrairement aux HDD traditionnels qui tournent à des vitesses allant de 5400 tr/min à 10000 tr/min.

Le NVMe, qui peut être associé à la technologie SSD, se différencie par sa connectique spécifique (PCIe / M.2). Cela permet d'accéder à des vitesses inacessibles à la traditionnelle connectique SATA.

Depuis le lancement des soldes, les commerçants ne cessent de faire des efforts et proposent des NVMe à prix cassés comme le très apprécié SSD NVMe Samsung 980 Pro 2 To M.2 affiché en ce moment à 382 € chez RdC.

Mais bien d'autres modèles sont également proposés à prix réduit.

250 Go



500 Go



1 To



2 To

N'hésitez pas enfin à visiter nos bons plans concernant les soldes d'hiver sur les télévisions 4K ou encore les meilleures offres sur les PC fixes et portables.