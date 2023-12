Stadia restera comme l'un des plus gros échecs du groupe Alphabet ces dernières années : la plateforme de cloud gaming n'aura pas réussi à séduire le public du fait d'un lancement complexe suivi de contraintes insensées.

L'année dernière, Google annonçait donc la mort de Stadia, et permettait aux utilisateurs qui avaient acquis des manettes dédiées de les débrider pour les utiliser plus largement comme des contrôleurs classiques sur PC, Mac et smartphones.

Car dès le départ, les manettes Stadia exploitaient un protocole de communication sans fil propriétaire, uniquement pris en charge par la plateforme de Cloud Gaming. Avec la fin du service, Google déployait un outil en ligne permettant de faire basculer les contrôleurs vers un mode Bluetooth ouvert.

Initialement, les joueurs avaient jusqu'à cette fin d'année pour opérer la bascule, mais Google vient d'annoncer que son outil serait maintenu jusqu'au 31 décembre 2024, laissant donc une année de plus à chacun pour ressusciter les contrôleurs Stadia.

Si vous avez une manette Stadia qui n'est pas encore débloquée, il suffit de se rendre sur ce site dédié pour procéder à une mise à jour permettant de déverrouiller les communications en Bluetooth. Le site n'est accessible que depuis Google Chrome et le passage en Bluetooth est définitif. Il est également recommandé de bien recharger la manette avant de procéder à la mise à jour.

Avec ce geste, Google soigne sa gestion de la fin de vie de ses appareils et espère ne pas voir des milliers de dispositifs partir bêtement au recyclage.