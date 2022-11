C'est le 18 janvier prochain que la plateforme de Cloud Gaming Stadia fermera définitivement ses portes. Le projet de Google de lancer un "Netflix du jeu vidéo" n'aura ainsi jamais véritablement pris son envol pour plusieurs raisons : contraintes matérielles au lancement, disponibilité compliquée pendant plus d'un an, manque de support des jeux et de partenariats avec les développeurs et prix finalement trop élevé au regard du service proposé.

Après avoir tenté de maintenir son service, Google a finalement confirmé le mois dernier que Stadia disparaitrait l'année prochaine. Les technologies de Cloud Gaming développées par Google seront proposées sous licence à des studios de développement et logiciels divers.

La fermeture du service s'accompagne également d'un remboursement des utilisateurs qui se fait en plusieurs étapes et qui s'annonce pour le moins complexe.

Stadia : un remboursement qui s'annonce complexe

Car qui dit fermeture du service dit également que les utilisateurs ayant acheté les jeux dans leur version Stadia directement sur le service ne pourront plus accéder à ces derniers. Dans un premier temps, Google n'avait pas abordé le sujet et certains pensaient qu'il serait tout simplement possible de récupérer des équivalents sous la forme de clés de licence sur d'autres plateformes comme Steam, Epic Games Store ou GoG... Finalement, c'est le remboursement qui a été privilégié par Google, mais rien n'est vraiment simple...

En marge de la perte des jeux, les joueurs pourraient également perdre leur progression et sauvegarde... Nombre d'éditeurs et studios ont déjà ou son en train de déployer des solutions permettant un transfert ou à défaut, une récupération des données de sauvegarde en attendant de les transférer vers une autre plateforme... Mais certains studios ont indiqué ne pas souhaiter se pencher sur le problème...

Les remboursements promis par Google devraient intervenir dans le courant de la semaine, au fil de vagues progressives. Tous les remboursements devraient intervenir bien avant la fermeture de janvier.

Google enverra un email aux utilisateurs dans le cas ou le remboursement ne pourrait aboutir en utilisant le moyen de paiement lié au compte. Pour les utilisateurs ayant supprimé leur compte, il faudra contacter le service d'assistance.

Il faudra également s'attendre à quelques couacs, le service client devrait donc saturer en cette fin d'année...