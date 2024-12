STALKER 2 est sorti il y a quelques jours, et ce après un développement on ne peut plus perturbé puisque les équipes ont été contraintes de quitter leur pays, l'Ukraine, suite à l'invasion russe.

La sortie est en quelque sorte une petite victoire pour l'Ukraine puisque le projet a finalement été mené à terme depuis de nouveaux locaux localisés à Prague même si certains employés ont été mobilisés sur le front. Et si à sa sortie le titre n'est pas parfait, des mises à jour ont réussi à combler le gros des défauts.

Mais désormais, c'est la Russie qui s'en prend au titre, et met derrière le jeu sa machine à propagande et à désinformation. La Russie a ainsi produit une vidéo truquée, partagée sur Telegram et envoyée à des journalistes.

Une vidéo dans laquelle STALKER 2 embarquerait en réalité un logiciel espion. Selon les propos de la vidéo, le titre aurait été financé par le gouvernement ukrainien et il permettrait de récolter des données personnelles des joueurs (noms, IP, localisation) qui seraient transmises vers des serveurs ukrainiens. Ces données serviraient, on ne sait trop comment, à aider l'armée ukrainienne sur le front...

Cerise sur le gâteau, la vidéo arbore un faux logo de WIRED pour gagner en crédibilité... Mais le message est tellement ubuesque qu'il en est presque ridicule.

Reste que l'objectif est de semer le doute et de discréditer le titre et par extension l'Ukraine. La vidéo plutôt grotesque devrait avoir un impact très limité sur le succès du jeu et la réputation de GSC Game World, qui n'a d'ailleurs pas pris la peine de communiquer sur le sujet pour le moment...