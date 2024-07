Le développement de STALKER 2 : Heart of Chornobyl n'est pas une mince affaire : outre la quantité énorme de travail à gérer pour GSC Game World pour proposer un digne héritier au premier volet, le studio a largement été perturbé par la guerre en Ukraine, l'obligeant à quitter le pays pour aller s'installer dans de nouveaux locaux en République Tchèque à Prague.

Un développement ralenti par ces événements et d'autres facteurs qui a amené plusieurs reports. Finalement, le jeu subit un nouveau contre temps. GSC Game World a ainsi annoncé qu'il faudra de nouveau patienter jusqu'au 20 novembre prochain pour profiter du titre.

Le studio indique avoir besoin de deux mois supplémentaires pour parfaire son titre et réaliser les derniers correctifs. En contrepartie, les développeurs ont promis de présenter largement le titre dans un Developer Deep Dive qui sera diffusé le 12 aout prochain. Au menu du rendez-vous : des images de gameplay, une vidéo centrée sur les quêtes du jeu ainsi que des interviews exclusives.

Et pour aller encore plus loin, quelques secondes de gameplay ont également été partagées sur YouTube par le studio. Une vidéo qui ne manque pas d'humour et qui évoque justement le report de la sortie du jeu de façon tout à fait roleplay.