Avec la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, les autorités ukrainiennes sont en alerte. Cela fait quelques semaines qu'ils constatent une hausse des pénétrations illégales sur le site de Chernobyl.

Les gardes-frontières ukrainiens rapportent ainsi avoir multiplié les interpellations de civils étrangers, curieux de pénétrer dans la zone interdite de Tchernobyl, une grande majorité étant fan de STALKER.

Rappelons que le jeu de GSC Game World propose justement d'explorer la zone de Tchernobyl, ce qui entraine chez une partie des joueurs une certaine fascination pour l'environnement.

Mes autorités rappellent ainsi que la zone est interdite au public et qu'elle reste soumise à une contamination radioactive intense et que l'entrée et le séjour illégaux dans la zone sont passibles de sanctions administratives et pénales.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2021, les gardes-frontières indiquaient avoir arrêté près de 120 étrangers ayant pénétré illégalement dans la zone. Depuis le début de la guerre en février 2022, le nombre avait diminué, mais depuis la sortie du jeu, le nombre de visiteurs indésirables repart à la hausse.