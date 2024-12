Récemment, on apprenait que STALKER 2 : Heart of Chronobyl était un succès pour GSC Game World qui annonçait que le titre avait dépassé son seuil de rentabilité, et que chaque vente entrainait désormais du bénéfice net pour le studio.

La franchise bénéficie d'une certaine aura depuis son apparition et le studio pourrait lui donner une nouvelle dimension prochainement.

Dans une interview, Maxim Krippa, propriétaire de GSC Game World a indiqué qu'il souhaiterait voir la franchise STALKER être adaptée sous forme de série au petit écran, pourquoi pas du côté de Netflix.

Plus qu'une simple idée, le dirigeant a indiqué que "des négociations sont en cours". Quand on sait que le jeu en lui-même a largement été inspiré du film Stalker d'Andrei Tarkovsky, il y a matière à proposer quelque chose de pertinent.

Le succès du titre pourrait effectivement séduire les plateformes de SVOD à la recherche de franchise fortes pour conserver ou développer leur audience.