Star Citizen est un de ces jeux dont le projet semble en dehors du temps : 11 années après son annonce, le titre n'est pas encore terminé, et à vrai dire, on se demande s'il le sera un jour tant le projet est ambitieux.

L'idée derrière Star Citizen est de créer un MMORPG aussi dense que pourrait l'être la réalité. Installé dans les étoiles, le jeu spatial propose des combats à renfort de vaisseaux, de l'exploration de planètes, un système politique et commercial... Enfin tout ça reste encore, ou du moins une grande partie, sur le papier...

Un jeu encore incomplet 11 ans après son annonce

Car le jeu de Cloud Imperium n'a toujours aucune date officielle de sortie, et si différents modules sont déjà sortis, le titre est à des années-lumière des promesses initiales.

Alors certes, le titre profite de nombreuses mises à jour depuis le lancement de l'accès anticipé en 2016, mais l'attente se veut particulièrement longue et les plaintes des joueurs sont régulières.

Sur Reddit, un joueur vient néanmoins d'obtenir gain de cause et s'est vu rembourser la somme de 250 dollars, correspondante à l'achat du jeu de base et de divers vaisseaux au sein du titre. La procédure de remboursement a été entamée l'année dernière et ce dernier a transmis une doléance de 5 pages. Dans la majorité des cas, Cloud Imperium Games déboute les demandes, stipulant que les critiques sont infondées... Mais dans le cas du joueur BlueBackground, l'argumentaire a visiblement fait mouche.

Au passage, le joueur indique avoir passé 274 heures dans le jeu depuis son achat... Il ne s'attendait donc pas à une issue favorable.