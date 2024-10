Cela fait déjà 12 années que le projet Star Citizen a été dévoilé, et le titre a collecté les critiques depuis le temps. Avec plus de 730 millions de dollars récoltés lors de différentes phases, le titre était resté en version anticipée et en bêta pendant des années... Mais la version finale est désormais en vue avec une sortie programmée.

Star Citizen va ainsi sortir en version stable sur PC. Au fil des années, le titre a rassemblé des millions de joueurs, mais également suscité plusieurs controverses.

Entre promesses irréalistes et temps de développement interminable, le jeu rassurait toutefois avec la sortie de différents modules jouables.

L'idée de base est ambitieuse : projeter le joueur dans le prochain millénaire au milieu d'une galaxie partiellement colonisée. Sociétés de minage des ressources, villes et planètes entières, systèmes de guildes, de métiers, conflits spatiaux, politiques et économie globale... Star Citizen projette de créer un univers complet comme une seconde vie aux joueurs.

Lancé sous la forme d'une campagne de financement participatif sur Kickstater, le MMO a rapidement convaincu les joueurs. Avec la vente de vaisseaux, ou carrément de flottes entières pour des dizaines de milliers d'euros, le titre a récolté plus de 730 millions d'euros pour assurer son développement.

Avec ses promesses démesurées, Cloud Imperium Games a été contraint de constituer une équipe de plus de 1100 développeurs autour du titre. Mais le studio a également du faire l'impasse sur certaines fonctionnalités promises et faire des changements majeurs.

La sortie de Star Citizen en version 1.0 n'est toutefois pas signe de la fin du développement du jeu. Le titre profite déjà d'un univers fort de 100 systèmes planétaires avec une économie dynamique, mais il est question de l'étendre plus largement.

Aucune date précise de lancement n'a été confirmée à ce jour, mais cela pourrait intervenir avant la fin de l'année prochaine.