Alors que Cloud Imperium Games déploie progressivement la version préliminaire de Star Citizen 4.0 ainsi que son nouveau système solaire, le studio annonce également une nouvelle vague de licenciements.

Selon des fuites rapportées par Tom Henderson, CIG, le studio à la tête de Star Citizen, l'un des projets vidéoludiques les plus imposants de ces dernières années est sur le point de réaliser une nouvelle salve de licenciements.

En marge de la présentation de son bilan 2024 et des prévisions pour 2025, le groupe envisage de licencier certains cadres du studio. Dans une lettre, le groupe explique la nécessité de rendre ses équipes le plus efficaces possible pour peaufiner le lancement de Squadron 42 et Star Citizen 1.0 impliquant de fait une restructuration des équipes depuis les plus hauts échelons afin de réorienter les bonnes personnes vers les bons rôles et d'envisager ainsi le plus sereinement possible l'année qui s'annonce comme la plus importante de son existence."

Selon des sources internes, il s'agirait surtout pour Cloud Imperium Games de réaliser des économies sur les plus gros salaires plutôt qu'à rendre l'organisation plus efficiente. Par le passé, CIG avait déjà réalisé quelques tours de passe-passe pour limiter sa masse salariale, notamment en imposant le retour en présentiel, situation impossible pour nombre de salariés engagés en télétravail et habitant à distance.