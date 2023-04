C'est le 28 avril prochain que les joueurs pourront suivre les aventures de Cal Kestis, quatre ans après l'avoir découvert dans l'excellent The Art of Star Wars: Jedi Fallen Order

Il s'agit là d'un des jeux les plus attendus de l'année, notamment du fait de la franchise mythique qui y est exploitée, mais également parce que Electronic Arts et Respawn Entertainement on réussi à proposer un jeu doté d'un scénario très poussé et de personnages accrocheurs, avec des mécaniques originales ainsi qu'une réalisation sans faille.

Star Wars Jedi : Survivor s'annonce encore plus prometteur avec de nouveaux pouvoirs, un Cal Kestis toujours plus puissant, de nouvelles mécaniques de jeu, des combats plus dynamiques et des environnements variés, le tout avec une touche graphique qui s'annonce somptueuse...

On sait désormais que le titre sera proposé en préchargement pour les joueurs l'ayant commandé, et ce, dès demain le 26 avril. Les joueurs auront donc 2 jours pour télécharger le titre, et pour certains, cela sera nécessaire... On annonce ainsi 155 Go à télécharger sur PC, contre 147,5 Go sur PS5 et 140 Go sur Xbox Series X, il faudra donc préparer de la place sur sa plateforme, et du temps en fonction du débit de sa connexion à Internet.

On apprend également avec une certaine amertume que le jeu nécessitera une connexion à Internet obligatoire, même pour les joueurs ayant commandé la version physique du titre. La boite du jeu fait mention de "téléchargement requis" laissant entendre que les disques ne proposeront pas l'intégralité des données, et qu'il faudra donc disposer d'une connexion à Internet pour finaliser l'installation du titre. On ne sait toutefois pas quelle quantité de données sera à télécharger, mais désormais vous êtes prévenus...