Electronic Arts prépare la sortie du très attendu Star Wars Jedi : Survivor et partage les configurations PC nécessaires à son bon fonctionnement.

Les fans de la franchise Star Wars surveillent le titre de pied ferme, tous comme les joueurs qui sont tombés sous le charme du premier volet qui s'est imposé comme une belle réussite capable d'imposer sa propre histoire et de nouveaux personnages avec des mécaniques inédites.

Les configurations partagées

Il est donc temps de découvrir les configurations nécessaires à lancer le titre sur PC. Et si la configuration minimale reste modeste, la configuration recommandée en impose tout de même. Dans tous les cas, il faudra composer avec pas moins de 155 Go de stockage pour héberger les fichiers du jeu.

Configuration minimale requise :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Mémoire vive : 8 Go

Processeur : AMD Ryzen 5 1400 ou Intel Core i7-7700

Carte graphique : AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GTX 1070

Espace disque requis : 155 Go

Configuration recommandée :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Mémoire vive : 16 Go

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X ou Intel Core i5-11600K

Carte graphique : AMD Radeon RX 6700 XT ou NVIDIA RTX 2070

Espace disque requis : 155 Go

On reste également dans l'inconnue concernant les performances attendues au regard de chaque configuration décrite. Il se pourrait ainsi que la configuration Ultra 4K à 60 fps demande bien plus que ce qu'Electronic Arts évoque pour l'instant. Les choses devraient se confirmer dès le 28 avril, date de sortie du titre sur PC, PS5 et Xbox Series.