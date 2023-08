Star Wars Jedi : Survivor est un véritable succès commercial : le titre a immédiatement séduit le public par ses mécaniques, graphismes et son histoire nous remettant aux commandes de Cal Kestis et de son acolyte BD-1.

Malgré tout, le titre a également fait pas mal souffrir les plateformes avec des surchauffes à la clé sur consoles et une optimisation inégale sur PC imposant une configuration particulièrement musclée pour en profiter dans les meilleures conditions...

Un jeu next gen sur anciennes consoles, mais quand ?

Qu'à cela ne tienne, Electronic Arts a repris contact avec Respawn Entertainment pour proposer une version PS4 et Xbox One du titre afin de toucher un plus large public et de surfer sur la popularité du jeu... Situation assez surprenante alors que la majorité des éditeurs abandonnent ces plateformes obsolètes et qu'elles nécessitent un travail de titan pour y adapter des jeux sans que cela ne tourne au fiasco farci de bugs. Ajoutons que cela aurait eu du sens il y 'a encore 1 an quand il était compliqué de se fournir en Xbox Series X ou PS5, mais les pénuries ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir.

Et comme si l'idée n'était pas assez étrange, le projet n'a pour l'instant aucune fenêtre de lancement, ce qui laisse plusieurs experts perplexes quant au portage...