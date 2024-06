Incontestablement, c'est une des sorties majeures d'Ubisoft qui se profile pour cet été : Star Wars Outlaws se présente comme un titre sur lequel il faudra compter.

Développé par Massive Entertainment, Star Wars Outlaws se dévoile un peu plus au fil des semaines, et après quelques vidéos présentant des graphismes à couper le souffle ou tout le travail réalisé par les équipes pour donner vie et crédit aux environnements, c'est une vidéo de 30 minutes de gameplay qui vient d'être partagée.

La vidéo montre bien le soin que Massive a mis dans la mise en scène avec des jeux de caméra taillés pour nous en mettre plein la vue. Les décors restent toujours aussi chargés en détail et en animations diverses, ils se veulent ainsi particulièrement vivants.

On note également que l'interface de jeu a été réduite au strict minimum pour mettre l'accent sur le visuel et l'action avant tout. Les paysages sont somptueux, les animations précises, et l'ambiance spécifique à Star Wars semble bien respectée.

La vidéo met en avant les phases d'exploration, de combats et poursuites spatiales, tous les éléments qui pourraient faire de Star Wars Outlaws l'un des meilleurs jeux de l'année. Rendez-vous le 30 aout pour en avoir le coeur net !