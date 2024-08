C'est le 30 aout que signera la fin de l'attente pour des millions de fans de Star Wars qui suivent avec attention la sortie de Star Wars Outlaws, le prochain jeu vidéo AAA exploitant la franchise.

Ubisoft Massive vient ainsi de partager une bande-annonce de lancement pour son titre qui proposer aux joueurs de se replonger dans plusieurs mondes ouverts et d'explorer l'espace en incarnant la contrebandière Kay Vess.

L'histoire se déroulera chronologiquement entre les événements de l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Pour une fois, le jeu proposera l'originalité de ne pas contrôler une Jedi et de miser plus largement sur l'univers de Star Wars avec des décors à couper le souffle.

Ubisoft évoque une expérience immersive avec un scénario à plusieurs embranchements imposant aux joueurs d'assumer leurs choix au fil de l'histoire.

Le titre est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.