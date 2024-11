La situation passe mal pour Ubisoft : Star Wars Outlaws n'a pas atteint ses objectifs malgré les lourds investissements réalisés par l'éditeur, et une franchise censée rassembler les foules.

Pour autant, Ubisoft ne baisse pas les bras et souhaite peaufiner son titre pour l'amener à la hauteur des attentes des joueurs. Massive Entertainement a déjà annoncé plusieurs mises à jour majeures pour le titre qui tiendront compte des remarques et critiques des joueurs, et on assiste même à un changement de directeur créatif au passage.

Julian Gerighty cède ainsi sa place à Drew Rechner qui aura la lourde tâche de remanier le jeu. Il ne semble pas qu'il s'agisse d'une sanction pour Julian Gerighty qui est également le directeur créatif de la franchise The Division dont le troisième volet est en préparation.

Au passage, Massive a promis plus de transparence et d'échange avec les joueurs. Le studio proposera une série de devblogs réguliers, le premier se focalisant sur le patch 1.4 qui sera déployé le Star Wars Outlaws en marge du lancement du jeu sur Steam ainsi que de l'extension Wild Card.

Drew Rechner promet ainsi de grosses améliorations au niveau des phases de combat avec de nouvelles mécaniques bien plus variées et excitantes et de nouveaux choix stratégiques. L'infiltration sera également repensée pour améliorer la lisibilité et la régularité de la détection par les ennemis, tout en offrant davantage de choix aux joueurs.