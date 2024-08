Star Wars Outlaws s'inscrit comme une des sorties majeures de cette fin d'année. Ubisoft voit grand pour son titre qui exploite l'une des franchises les plus populaires et vendeuses à travers le monde.

L'éditeur a déjà dévoilé énormément de contenu sur son jeu qui proposera un monde ouvert, du combat spatial, de l'exploration et des environnements qui s'annoncent somptueux. Les graphismes ont également été largement mis en avant avec un soin particulier donné aux détails, au photoréalisme et à la mise en scène.

Sur PC, certains joueurs s'inquiètent ainsi déjà de la configuration nécessaire à en profiter pleinement et Ubisoft répond à leurs questions en partageant les fiches techniques requises :

Configuration minimum

Paramètres visuels : 1080p/30 FPS/Préréglage bas avec mise à l’échelle réglée sur Qualité

Carte graphique : GeForce GTX 1660 6 Go / AMD RX 5600 XT 6 Go / Intel Arc A750 8 Go (ReBAR ACTIVÉ)

Processeur : INTEL® CORE™ i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go (mode double canal)

SE : Windows 10 avec DirectX 12

Stockage SSD : 65 Go

Configuration recommandée

Paramètres visuels : 1080p/60 FPS/Préréglage élevé avec mise à l’échelle réglée sur Qualité

Carte graphique : GeForce RTX 3060 8 Go / AMD RX 6700 XT 12 Go

Processeur : INTEL® CORE™ i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go (mode double canal)

SE : Windows 10 avec DirectX 12

Stockage SSD : 65 Go

Configuration "Enthousiaste"

Paramètres visuels : 1440p/60 FPS/Préréglage élevé avec mise à l’échelle réglée sur Qualité

Carte graphique : GeForce RTX 4070 12 Go / AMD RX 6800 XT 16 Go

Processeur : INTEL® CORE™ i5-11600K / AMD Ryzen 7 5800X

Mémoire : 16 Go (mode double canal)

SE : Windows 10/11 avec DirectX 12

Stockage SSD : 65 Go

Configuration Ultra

Paramètres visuels : 4K/60 FPS/Préréglage ultra avec mise à l’échelle réglée sur Qualité

Carte graphique : GeForce RTX 4080 16 Go / AMD RX 7900 XTX 24 Go

Processeur : INTEL® CORE™ i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

Mémoire : 16 Go (mode double canal)

SE : Windows 10/11 avec DirectX 12

Stockage SSD : 65 Go

La configuration minimale reste ainsi relativement accessible et devrait permettre au plus grand nombre de profiter du titre, qui sortira le 27 aout sur PS5, Xbox Series et PC.