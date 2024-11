Depuis son lancement, Star Wars Outlaws enchaine les problèmes. Entre bugs, ralentissements on note une IA au comportement hasardeux, mais aussi un système de combat et d'infiltration pas franchement au point.

Massive et Ubisoft avaient annoncé proposer une foule de changements pour corriger le tir et amener le titre au niveau des promesses initiales, et c'est au fil du patch 1.4.0 que Star Wars Outlaws commence ainsi sa rédemption.

On note ainsi un accent mis sur le gameplay, principalement au niveau de la furtivité, du combat, de la détection des ennemis, ainsi que de l'IA dont les comportements sont plus en phase avec les attentes des joueurs. Un rééquilibrage des armes a également été introduit pour permettre aux joueurs d'adapter leur style de jeu en fonction de l'arsenal disponible.

Graphiquement, le jeu évolue également avec des améliorations au niveau de l'expression des visages, mais aussi certaines corrections d'animations.

La mise à jour ainsi proposée pèse 7.44 Go sur PS5, 10,18 GO sur Xbox Series et 8,83 Go sur PC. Elle est d'ores et déjà disponible.

Voici le patch note complet de cette mise à jour 1.4.0 :

Gameplay

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de faire décoller le Trailblazer après certaines missions.

Kay utilise à présent une arme à deux mains dans un plus grand nombre de situations.

Amélioration de l'utilisation du speeder par l'IA.

Amélioration de la détection des ennemis.

Amélioration de la prise de décision tactique de l'ennemi, en combat, afin d'encourager une gestion plus active de son positionnement.

Diminution des dégâts infligés par l'ennemi à chaque tir et augmentation de la cadence des dégâts au fil du temps.

Amélioration des signes de détection et du retour d'informations des caméras.

La position du joueur (accroupi, debout) est désormais conservée après les actions de déplacement.

Correction d'un problème qui faisait qu'un seul PNJ était alerté après un sifflement.

Correction d'un problème qui permettait au joueur de ne pas être repéré dans les hautes herbes lorsqu'il effectuait des actions agressives.

Activation de l'utilisation du combat dans certaines parties des districts de syndicats.

Ajout de points faibles à divers ennemis.

Ajustement de la visée des armes (recul, etc.) pour plus de précision et de gestion.

Mise à jour de la valeur des dégâts des armes de Kay, et ce, pour toutes les armes.

Augmentation des dégâts des tirs dans la tête des ennemis.

Amélioration de l'utilisation des modules de blaster (« Ion » et « Power »).

Suppression des dégâts d'explosion au joueur du module « Power ».

Ajout d'un décalage des ennemis par rapport aux explosions.

Ajout d'animations de mort spécifiques aux parties du corps afin d'améliorer la satisfaction en combat.

Amélioration de l'utilisation de la couverture des PNJ pendant le combat.

Correction d'un problème lié à l'holotracker, qui pouvait être rangé lorsqu'elle s'accroupissait.

Correction d'un problème qui faisait que les PNJ hostiles étaient parfois marqués comme amicaux et ne pouvaient donc pas subir de dégâts par les tirs de blaster.

Ajustement quant aux sauts afin de mieux contrôler l'endroit d'atterrissage.

UI, HUD et Paramètres

Ajout d'une indication visuelle à partir du moment où un PNJ commence à détecter le joueur.

Ajout d'un texte indiquant quel module de blaster doit être utilisé lorsque le joueur vise les gardes lourds, les droides et les caméras.

Le ping d'objectif suivi est désormais plus visible et affecté par les paramètres de visibilité du HUD.

Ajout d'icônes pour les objets de l'environnement, qui requièrent des capacités à débloquer.

Amélioration de l'icône d'action rapide liée à Nix, en mettant en évidence le bouton lorsqu'il y a une cible active.

Clarification en ce qui concerne un « takedown ».

Ajout de tags au-dessus de la tête des PNJ (fonctionne avec les paramètres de daltonisme existants) : Blanc - Neutre. Orange - Conscient. Rouge - En combat.

Ajustement en ce qui concerne le coût de la poussée d'adrénaline en fonction de la difficulté : Mode histoire - 100 % (inchangé). Normal - 110 %. Difficile - 150 %.

Amélioration en ce qui concerne les messages et l'affichage du système de recherche.

Correction d'un problème lié au non-fonctionnement de certaines icônes d'effets d'équipement.

Audio

Amélioration des dialogues des ennemis lorsqu'ils entrent ou sortent d'une couverture.

Correction d'un problème qui faisait que le son n'était pas diffusé par la manette DualSense sur PS5.

Correction d'un problème qui faisait que les jeux d'arcade manquaient de son avoir commencé une nouvelle partie.

Cinématiques

Ajout d'animations faciales pour les scènes de dialogue du jeu et pour les vendeurs.

Amélioration des animations et des visuels de certaines scènes de dialogue.

Correction d'un problème qui faisait que ND-5 manquait sur le siège passager lors de l'atterrissage ou bien du décollage des stations « Renpalli » ou « Achra ».

Caméra

Amélioration de la caméra lors des tirs, de la visée vers le bas et de la visée mobile.

Amélioration de la caméra de couverture, comprenant la possibilité de changer manuellement d'épaule lors de la visée.

Amélioration de la caméra qui présente une meilleure vue de chaque magasin lorsque le joueur interagit avec un vendeur.

Monde, Faune et Flore

Correction d'un problème avec la flore destructible.

Correction d'un problème qui faisait que les effets visuels créés par les chutes d'eau étaient cassés.

Augmentation de la distance à laquelle les lumières peuvent être vues dans le monde.

Amélioration de l'aspect visuel de certaines textures d'herbe et de boue, en particulier à distance.

Mode Photo

Une nouvelle lentille a été ajoutée.

Accessibilité