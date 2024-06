Star Wars Outlaws est la prochaine grosse sortie en vue chez Ubisoft. Le titre sortira le 30 aout prochain sur Xbox Series X et S, PlayStation 5 et PC. Mais en attendant, Ubisoft et Massive Entertainment comptent bien nous mettre l'eau à la bouche.

Le studio a ainsi publié une nouvelle vidéo du titre dans sa version PC la plus aboutie, qui se présente comme l'occasion de mettre en valeur certaines technologies de pointe.

La vidéo met ainsi en lumière les fonctionnalités de Ray Reconstruction ainsi que le DLSS 3.5 de Nvidia, technologies accessibles via les cartes graphiques RTX 40 de la marque.

Le DLSS 3.5 constitue une avancée significative chez Nvidia, mais la marque rappelle qu'il ne sera pas nécessaire de disposer un PC de compétition pour profiter du jeu dans les meilleures conditions puisqu'il sera compatible avec le Nvidia GeForce Now Ultimate, son service de Cloud Gaming.