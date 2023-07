Présenté lors du Summer Game Fest il y a quelques semaines, Star Wars Outlaws est particulièrement attendu des joueurs. La franchise Star Wars est une des plus populaires à travers le monde et elle a profité de quelques excellentes adaptations.

Ubisoft a ainsi dévoilé une nouvelle vidéo des coulisses de Star Wars Outlaws. Un making of qui lève quelques secrets sur la réalisation du titre et notamment sur la façon dont a été pensée "une galaxie bourrée d'opportunités".

Massive Entertainement explique ainsi avoir exploité au mieux le lore de Star Wars pour proposer des environnements qui collent à la fois avec la franchise, mais qui donnent également l'impression de se plonger dans les univers proposés. Les développeurs se sont inspirés de lieux terrestres pour certaines planètes, comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud afin de proposer des environnements dépaysant, mais également réalistes et très vivants.

Situé entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, Star Wars Outlaws proposera d'incarner Kay Vess et son compagnon Nix pour se lancer dans une aventure de contrebande en jonglant entre les forces de l'Empire, les rebelles et les syndicats du crime. Le jeu est attendu pour 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.