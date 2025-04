Après des années de silence autour de la licence StarCraft, Blizzard semble prêt à céder une partie de ses droits à des développeurs tiers. En Corée du Sud, quatre géants de l’industrie vidéoludique NCSoft, Nexon, Netmarble et Krafton se disputent activement l’opportunité de relancer cette saga emblématique en proposant sa propre suite.

Les ambitions des studios coréens

Chaque studio en lice propose une vision unique pour l’avenir de StarCraft :

NCSoft , spécialiste des MMORPG comme Guild Wars et Lineage, envisage un RPG en ligne fidèle au lore de la saga.

, spécialiste des MMORPG comme Guild Wars et Lineage, envisage un RPG en ligne fidèle au lore de la saga. Nexon , connu pour ses jeux multi-genres, souhaite une approche innovante et accessible à tous.

, connu pour ses jeux multi-genres, souhaite une approche innovante et accessible à tous. Netmarble , expert du mobile, planifie une adaptation pensée pour les smartphones avec un gameplay profond.

, expert du mobile, planifie une adaptation pensée pour les smartphones avec un gameplay profond. Krafton, créateur de PUBG, veut développer un jeu d’action multijoueur nerveux et compétitif.

Ces propositions reflètent la diversité des approches possibles pour revitaliser StarCraft tout en attirant un public plus large. Mais plus globalement, c'est la bataille lancée entre les 4 éditeurs qui prouve la force d'attraction de la franchise, qui dispose d'un potentiel énorme et d'une fanbase colosalle.

Pourquoi Blizzard externalise-t-il sa licence ?

Blizzard, dont les équipes sont déjà mobilisées sur des projets comme Overwatch 2 et Diablo 4, n’a plus les ressources nécessaires pour développer un nouveau jeu StarCraft en interne. Externaliser cette licence permettrait de relancer la franchise plus rapidement sans attendre plusieurs années pour une production maison.

"Confier StarCraft à des studios externes est une stratégie logique pour diversifier les projets tout en conservant le contrôle éditorial", explique un analyste.

L’importance stratégique de StarCraft en Corée du Sud

La Corée du Sud joue un rôle clé dans l’histoire de StarCraft. Depuis Brood War, le pays domine l’esport mondial lié à cette licence. Obtenir les droits pourrait permettre aux studios coréens d’étendre leur influence sur le marché occidental tout en consolidant leur position dans l’industrie locale.

Cette bataille commerciale est également révélatrice de l’importance culturelle et économique que représente StarCraft dans cette région particulière.

Quel avenir pour la franchise culte ?

Alors que Blizzard reste silencieux sur ses intentions finales, les fans espèrent voir émerger un projet ambitieux qui respecte l’héritage de StarCraft tout en apportant des innovations. Que ce soit sous forme de RPG, jeu mobile ou FPS multijoueur, le potentiel est immense.

Par ailleurs, il se pourrait que Blizzard ne fasse pas vraiment de choix et confie un droit d'exploitation à chaque acteur pour multiplier les genres et les titres afin de séduire un maximum de joueurs tout en redonnant la vie à l'univers de StarCraft.