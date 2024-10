Bethesda avait étonné lors de la présentation de Starfield, une nouvelle franchise bien éloignée de ses autres titres populaires. Le Space Opera était plein de promesses, et toutes n'ont à ce jour pas été tenues...

Le jeu sorti l'année dernière est ainsi autant félicité que décrié : certains y voient un univers quasi illimité de possibilités quand d'autres mettent en évidence les bugs, les éléments promis qui manquent à l'appel ou encore des mécaniques trop simplistes... Bref le jeu divise, et ce malgré les différentes mises à jour de contenu déjà proposées et à venir.

Mais selon Bruce Nesmith, un vétéran de Bethesda, la situation n'est pas inquiétante. Celui qui a travaillé pendant 17 ans au sein du studio et a été le directeur du design de The Elder Scrolls V : Skyrim défend la franchise. Selon lui Starfield 2 sera une vraie réussite, car les développeurs pourront plus facilement ajouter énormément de nouvelles choses tout en mettant de côté de nombreux problèmes.

Ce dernier se dit "impatient" de jouer à Starfield 2, car le studio "sera capable de prendre ce qu'il y a actuellement (dans la franchise) et d'y ajouter beaucoup de nouvelles choses."

Il est logique que le premier volet qui lance une franchise de cette envergure ne soit pas parfait dès le premier jet. L'univers abordé se veut riche et Bethesda met progressivement en place une trame qui pourra évoluer et être façonnée au fil de plusieurs titres.

Bruce Nesmith ajoute qu'il est également souvent typique que le premier volet d'une grosse franchise ne soit finalement pas le meilleur épisode. C'était le cas de Dragon Age ou même d'Assassin's Creed... Le premier volet pose des bases qui sont davantage développées dans les épisodes suivants qui se veulent alors bien mieux construits et riches.

Pour aller plus loin dans les comparaisons, Bruce Nesmith en revient à Skyrim qui a profité de tout ce qui avait été apporté par Oblivion ou même Morrowind... Selon lui, tout ce qu'il restait à faire à ses équipes était de continuer d'ajouter de nouvelles choses. Le fait de ne pas partir de zéro et d'avoir à créer un univers et des mécaniques de jeu permet de recentrer les efforts sur la création pure de contenu et de gagner ainsi un temps considérable sur le développement.

Cet effet se constate malgré tout sur Starfiled avec le lancement de l'extension Shattered Space qui a permis au titre de faire revenir les joueurs et de se présenter sous un meilleur jour. Une deuxième extension est prévue sans date précise pour l'instant.

Mais avant de voir arriver un quelconque Starfield 2, Bethesda a du pain sur la planche avec la sortie de The Elder Scrolls VI et Fallout 5.