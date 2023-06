Bethesda vient d'annoncer avoir trouvé un partenaire exclusif pour la sortie de Starfield sur PC, et ce dernier n'est autre qu'AMD.

Les deux marques ont travaillé ensemble pour proposer un ensemble d'avantages sur PC aux possesseurs de matériel proposé par AMD, notamment des "optimisations pour les Ryzen et Radeon 7000".

L'annonce ne fait pas franchement l'affaire des joueurs PC puisque cela implique que Starfield ne proposera pas d'optimisations ou de prise en charge de certaines technologies d'autres fabricants, et on parle ici principalement du DLSS sur les cartes Nvidia et du XeSS sur les GPU Intel.

A la place, il faudra se contenter du FSR 2 d'AMD qui disons-le clairement, n'est pas au point ni même à moitié aussi performant que le DLSS 3.0 de Nvidia (qui pour sa part se réserve aux cartes RTX séries 40).

On regrette ce choix d'autant plus que Bethesda aurait tout simplement faire l'impasse sur ce type de partenariat, Microsoft n'étant pas à quelques millions de dollars près... La situation agace un peu plus quant on se replonge dans les images de Starfield qui certes nous flattent la rétine, mais affichent un taux de rafraichissement particulièrement faible avec parfois de microsaccades visibles : situation qui aurait justement pu être contournée par une technologie d'upscaling plus performante que le FSR 2.

Reste que comme Star Wars Jedi Survivor, un mod amateur pourrait rapidement voir le jour pour combler ces lacunes. En attendant, le choix de Bethesda n'est pas du gout de tout le monde, tout comme celui de ne pas proposer de disque physique dans les boites de jeu PC, y compris dans l'édition Constellation à 300€.