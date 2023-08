Alors que le débat est encore vif quant au choix de Bethesda de se tourner vers AMD comme partenaire exclusif , impliquant l'absence de prise en charge du DLLS 3 d'Nvidia au sein de Starfield, le studio dévoile les configurations nécessaires sur PC.

On sait que le titre s'annonce colossal, d'ailleurs, on parlait de plus de 150 heures de jeu avant de prendre véritablement conscience de l'envergure du titre, mais pour autant, les configurations annoncées restent assez humbles.

Des configurations raisonnables

La situation est même étonnante alors que l'on apprenait que le titre ne tournerait pas à 60 fps sur Xbox, même sur Series X en 4K (le jeu sera limité à 30 fps et ne proposera pas de 1080p).

Sur PC, les choses seront différentes et les joueurs pourront ajuster les curseurs des effets et réglages à loisir, ce qui ouvre la porte à une configuration minimale assez légère :

Système : Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX : version 12

Stockage : 125 Go d'espace disponible

Remarque : SSD nécessaire

Pour ce qui est de la configuration recommandée par Bethesda pour le titre, voici la liste :

Système : Windows 10/11 mis à jour

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-10600K

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX : version 12

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 125 Go d'espace disponible

Remarque : SSD nécessaire

Voilà qui devrait également ouvrir les portes de Starfield à certaines consoles portables comme le Steam Deck ou la ROG Ally. Reste à savoir à quel niveau se situeront les graphismes avec ces configurations modestes.