Depuis le lancement de Starfield, Bethesda n'a de cesse de faire la promesse de l'arrivée prochaine de mods permettant à chacun de modifier le gameplay et les éléments du jeu.

Six mois plus tard, les mods ne sont toujours pas officiellement là, et aucun DLC n'a été lancé malgré les annonces initiales...

Finalement, Todd Howard, le patron de Bethesda a pris la parole pour confirmer que l'extension Shattered Space sortira bel et bien cet automne. L'extension devrait permettre d'obtenir plus de réponses sur la maison de Va'ruun qui occupe une grande place dans l'histoire principale du jeu.

En marge de l'extension, Bethesda prépare également plusieurs patchs permettant d'apporter non seulement des améliorations graphiques sur Xbox mais également du contenu en pagaille.

Concernant les mods, Todd Howard indique que des outils en bêta sont déjà entre les mains de certains développeurs ayant déjà proposé des mods populaires pour The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Un kit créatif sera proposé "prochainement" à tous pour PC et Xbox... sans plus de précisions.