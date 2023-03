Starfield se présente comme un des jeux les plus attendus du moment : présenté par Bethesda en 2018, le jeu plein de promesses se fait désirer. Le titre s'annonce comme un Space Opera grandiose et la date de sortie initiale prévue pour le 11 novembre 2022 avait rapidement été révoquée, le studio n'apportant pas plus de précisions sur le lancement.

Un lancement en septembre

Finalement, Bethesda a suffisamment progressé sur le titre pour annoncer une nouvelle date de lancement, désormais fixée au 6 septembre 2023 sur PC, Xbox Series ainsi qu'au sein du Xbox Game Pass.

En attendant, Bethesda nous donne également rendez-vous le 11 juin prochain pour un événement dédié à Starfield. Les développeurs nous donneront ainsi un nouvel aperçu du titre avec du gameplay et les améliorations apportées au titre depuis la dernière vidéo partagée.