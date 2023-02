Bethesda avait fait une double surprise aux joueurs en évoquant Starfield en 2018 : le projet s'annonçant colossal et la date de sortie finalement assez proche. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et le projet s'est étalé sur plusieurs années, pour une sortie envisagée fin 2022 puis au premier semestre 2023.

Une sortie le 29 juin ?

Le Space Opera de Bethesda s'annonce majestueux et devrait booster le catalogue Xbox. Si aucune date précise n'avait été annoncée jusqu'ici, la plateforme GOG pourrait avoir divulgué l'info avant l'heure.

Sur la plateforme GOG.com, la page du jeu Starfield a, l'espace de quelques heures, affiché une date de sortie fixée au 29 juin prochain. l'information a rapidement été retirée pour éviter les malentendus.

Alors certes, il se pourrait qu'il ne s'agisse que d'une simple erreur, mais du côté des joueurs, on y croit dur comme fer. D'autant que la date est précisément dans le cadre du premier semestre 2023 et que l'année fiscale de Microsoft se boucle justement le 30 juin. Le lancement la veille pourrait permettre à Microsoft de booster ses résultats et d'apporter une note positive à ses investisseurs au moment de faire le bilan.