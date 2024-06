Presque un an après la sortie de Starfield, difficile de dégager une tendance autour du titre. Malgré un contenu qui parait immense, nombre de joueurs ont rapidement décrié le titre pour sa redondance tandis que d'autres continuent de rivaliser de louanges à son égard...

Le jeu divise, à commencer par la communauté même des joueurs, puisque disponible uniquement sur Xbox en exclusivité (même si un portage sur PS5 parait probable...)

Le titre à plus de 25 millions de copies vendues à travers le monde avait progressivement vu ses joueurs partir, la curiosité ne parvenant pas à maintenir la communauté active au fil des mois... Pour corriger le tir, Bethesda avait annoncé l'arrivée des kits de mod qui permettrait à la communauté de se réapproprier le jeu... Et un DLC qui apportera un peu plus de contenu.

Starfield : Shattered Space devrait ainsi enrichir un peu plus l'univers de Starfield dans le courant de cette année, toujours sur Xbox Series et PC.

L'extension sera orientée vers la thématique de l'horreur pour donner un peu d'air frais au titre. Les joueurs devront répondre à un appel d'origine inconnue les amenant dans la ville de Dazra sur une planète cachée tenue par la maison Va'Ruun dans le but de mener l'enquête sur une menace interplanétaire aussi mystérieuse qu'effrayante.

Le DLC proposera de nouvelles armes, nouveaux environnements, tenues, équipements uniques, personnages... La sortie est confirmée pour 2024 sans plus de précision à ce jour.