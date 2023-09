La sortie de Starfield est un événement : le titre de Bethesda était on ne peut plus attendu des joueurs et la quantité de contenu proposée est juste hallucinante.

Bethesda parle de réussite, d'autant qu'il est vrai que le titre ne semble pas souffrir de bugs majeurs... Sur PC, les choses sont un peu compliquées avec une optimisation qui reste à peaufiner : le jeu fait souffrir les configurations les plus récentes et solides, et souffle le chaud et le froid en termes de graphismes passant du merveilleux à quelque chose d'assez pauvre et daté...

Quoiqu'il en soit, le Space Opera offre quantité de contenu et une liberté incroyable, et si l'on parlait un temps de plus de 100 heures de durée de vie, certains se sont empressés de boucler l'aventure pour le finir le plus rapidement possible.

Ainsi, le joueur SupaScared, spécialiste du Speedrun a annoncé avoir réussi à boucler le jeu en seulement 40 minutes. Pour réaliser cet exploit, il y a tout de même quelques prérequis, notamment lancer le jeu en New Game+ (disponible après avoir terminé le jeu une première fois) et donc de recommencer le titre tout en conservant les améliorations glanées lors de la première partie : le joue a ainsi pu démarrer le jeu au niveau 56.

Ensuite, il a été question de scrupuleusement suivre l'histoire principale et cela ne prend visiblement que 40 minutes. Le joueur à l'origine de cet exploit vise désormais à raccourcir un peu plus certaines phases pour passer sous la barre des 30 minutes.

Un autre joueur s'est lancé dans une aventure similaire, mais sans profiter des avantages du mode New Game + et réussit à finir l'histoire principale en 2h51.

Starfield est disponible depuis le 6 septembre en exclusivité Xbox Series S, Series X et PC