Microsoft a réussi à rassurer les joueurs lors de son événement Xbox Games Show, non seulement en présentant une foule de jeux à venir, mais surtout en dévoilant près de 45 minutes de gameplay de Starfield, sa sortie majeure de fin 2023.

On a ainsi pu découvrir un peu l'histoire et les mécaniques qui animeront le jeu, et globalement les joueurs se sont dits rassurés...

Néanmoins, le son de cloche est différent depuis la présentation et une précision apportée par Bethesda : le jeu sera limité à 30 fps sur Xbox Series, y compris sur Xbox Series X.

Sur Xbox Series S, le jeu se limitera à 30 FPS en 1440p tandis que sur Xbox Series X le titre de Bethesda se limitera à 30 fps en 4K. Bethesda explique avoir fait ce choix pour imposer une certaine qualité visuelle et ne rien sacrifier pour ajouter au réalisme. En clair, il n'y aura pas de mode performance, et donc pas possibilité de passer en 1080p à 60 FPS.

La situation est compliquée à assumer pour Microsoft, qui n'a de cesse de présenter la Xbox Series X comme la console la plus puissante du marché (à raison, du moins en termes de puissance brute), la marque a également longtemps fanfaronné en évoquant que la 4K à 60 FPS allait devenir un standard grâce à sa machine et qu'elle pourrait même viser les 120 FPS . Qui plus est, Bethesda fait partie des studios Microsoft et travaille depuis le départ sur la version Xbox du titre, on aurait donc pu s'attendre à une optimisation bien plus importante.

Face aux critiques, Todd Howard est revenu sur le sujet en précisant que Starfield pourrait viser un framerate plus élevé sur Xbox Series X mais que les développeurs préfèrent un chiffre stable plutôt que des variations qui donneraient une expérience plus fluctuante aux joueurs.