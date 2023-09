Starfield, le hit de Bethesda continue de faire le bonheur des joueurs, mais il faut avouer que sur PC, tout ne se passe pas forcément comme attendu.

Bethesda nous avait étonné en livrant des configurations matérielles assez légères pour faire tourner son jeu dans de bonnes conditions, et il semble que le studio a été on ne peut plus optimiste.

Si le jeu ne pose pas de problème majeur en 1080P, il est difficile d'en profiter en 4K avec un fort taux de rafraichissement, y compris sur la plus puissante carte graphique du marché, la RTX 4090 de Nvidia à 2000€... Difficile à encaisser pour les joueurs, d'autant que graphiquement, le titre zappe le Ray Tracing du fait d'un partenariat exclusif noué avec AMD.

Nvidia a donc réagi et a déployé un nouveau pilote 537.34 qui vise à améliorer les performances de ses cartes sur Starfield. La mise à jour n'est pas uniquement dédiée à Starfield, mais apporte également des améliorations au sein d'autres titres comme Counter-Strike : Global Offensive, Mortal Kombat 1 ou encore Lies of P.

Au sein de Starfield, la mise à jour devrait permettre d'activer Resizable BAR pour augmenter les performances des GPU de séries RTX 30 et RTX 40 pour version desktop et laptop. Il serait ainsi question d'un gain de 5% de performances en moyenne sur RTX séries 40.

Cette technologie propose d'exploiter l'intégralité de la mémoire tampon graphique en une seule fois et permet de charger ainsi plus rapidement les shaders, textures HD et autres éléments structurels dans le jeu. Il s'agit de l'équivalent de la technologie Smart Access Memory chez AMD, activée par défaut au sein de Starfield.