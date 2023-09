C'est un point sur lequel Bethesda avait insisté lors des premières présentations de Starfield : le jeu supportera officiellement les mods. L'idée est, comme avec de précédents titres du studio et notamment la franchise The Elder Scrolls, de permettre à la communauté de joueurs de mieux s'approprier le titre en développant et en partageant des modules complémentaires au titre.

Todd Howard a ainsi confirmé que le support des mods sera proposé l'année prochaine, précisant que les joueurs "pourront faire presque n'importe quoi comme dans tous nos jeux précédents".

Une nouvelle dimension l'année prochaine

Il existe déjà des mods pour Starfield actuellement permettant de modifier l'apparence du jeu, mais rien de très officiel et développé pour l'instant. Lorsque Bethesda fournira les outils à la communauté, il deviendra possible de modifier plus lourdement le titre pour le changer en profondeur.

Il sera possible de créer de nouvelles quêtes, de nouveaux personnages, de changer l'histoire, d'intégrer de nouveaux objets, de complètement chambouler la politique du jeu, son économie, ou de le transformer en jeu exclusivement orienté vers les combats spatiaux ou en mode FPS... bref, le contenu de Starfield est déjà gigantesque, mais il pourrait devenir presque infini dès l'année prochaine.