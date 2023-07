Au fil des années et avec l'arrivée du contenu haute définition, les jeux vidéo prennent de plus en plus d'espace de stockage. Il n'est ainsi pas rare de voir les jeux premium flirter avec les 100 Go d'espace de stockage nécessaire à leur installation.

Depuis le départ, Bethesda se noie en superlatifs pour décrire Starfield, son prochain titre. Et le studio est clair : Starfield sera le plus gros et le plus abouti des jeux jamais sortis par le groupe. Microsoft a d'ailleurs racheté Bethesda à l'époque uniquement parce qu'il était prévu que Starfield devienne une exclusivité PlayStation, on peut donc penser que le groupe a largement investi auprès du studio pour lui donner les moyens de ses ambitions.

Le jeu de tous les superlatifs

Starfield promet une grande liberté aux joueurs et annonce plus de 1000 planètes à explorer et des galaxies à parcourir... On évoque des centaines d"heures de jeu et des détails à n'en plus finir.

Le jeu s'annonce également particulièrement imposant en termes de poids, et il est déjà possible de le pré-télécharger, alors même que sa sortie n'est programmée qu'au 6 septembre. On découvre ainsi que le jeu demande pas moins de 125 Go se stockage tant sur console que sur PC. De quoi inviter les joueurs à faire un peu de place sur console dont l'espace est rapidement limité.

De plus il faudra sans aucun doute composer avec une mise à jour dès le lancement du titre, qui pourrait également peser plusieurs dizaines de Go de données... Même si Matt Booty a promis qu'il s'agira sans doute du jeu le moins buggé de Bethesda...