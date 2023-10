C'est une des problématiques liées aux jeux lancés dès leur jour de sortie au sein des services par abonnement comme le Xbox Game Pass : difficile de savoir si un jeu se vend bien simplement en comptabilisant le nombre de joueurs.

C'est d'ailleurs une nuance sur laquelle jouent que certains éditeurs lorsqu'il s'agit d'avancer le succès de titres controversés : on évoque tantot le nombre de joueurs ou de jeu lancé par X millions de joueurs comme c'était dernièrement le cas chez Electronic Arts qui tentait de se rassurer sur le fait que l'abandon du nom FIFA n'avait causé aucun tort à sa simulation de foot FC 24.

Des ventes solides malgré une intégration au Xbox Game Pass

Bethesda annonçait ainsi que Starfield enregistrait le meilleur lancement pour un jeu du groupe, avec plus de 10 millions de joueurs en quelques jours... Élément toutefois appuyé par le fait que le jeu s'installait dans le même temps en Top 1 des jeux les plus vendus sur la plateforme Steam.

Selon des données rapportées par Circana, Starfield est également devenu le jeu le plus vendu du mois de septembre aux États-Unis tout en s'installant à la 7e place des jeux les plus vendus de l'année dans le pays.

C'est sur PC que le titre s'est le plus vendu, situation normale compte tenu du parc plus important, mais aussi parce que le Xbox Game Pass est plus important sur consoles que sur PC. On peut donc penser que les joueurs console ont profité du titre dans le cadre de la formule Xbox Game Pass tandis que le gros des ventes s'est fait sur PC, alors même que le titre est accessible via l'offre PC game Pass et Ultimate.

Globalement, le cabinet d'analyse indique que le mois de septembre a été plus profitable à Microsoft qu'à Sony par rapport à la même période l'année passée. Le mois de septembre 2023 aura ainsi été le mois avec le plus de revenus générés par les ventes de consoles Xbox depuis 2014.

Il ne s'agit là que des tendances constatées aux États-Unis, mais il y a fort à parier qu'elles se confirment également en Europe.