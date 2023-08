Beaucoup de joueurs ont les yeux rivés vers Starfield, le prochain jeu premium de Bethesda et pour cause : le studio a réalisé de jolies et grandes promesses depuis l'année passée, et son Space Opera s'annonce grandiose.

Attendu pour le 6 septembre prochain, le jeu a de nouveau été évoqué lors de la Gamescom de Cologne, et c'est sa durée de vie qui fait désormais trembler les joueurs.

Une durée de vie vertigineuse

Bethesda annonçait déjà un contenu colossal, mais Pete Hines est allé un peu plus loin. Le PDG de Bethesda a ainsi partagé sa propre expérience avec le jeu et indiqué qu'il n'avait véritablement pris conscience de l'ampleur du jeu qu'après avoir fini la quête principale en 50 heures et passé 80 heures de plus sur les quêtes secondaires... C'est après tout cela que le jeu s'est véritablement révélé à lui et pris toute son ampleur...

En l'état, annoncer comme cela plus de 130 heures de durée de vie et un contenu qui continue à être excitant peut intéresser certains joueurs... D'autres y voient un jeu qui pourrait s'éterniser avant de devenir véritablement à leur gout...

On sait qu'il faudra s'attendre à plusieurs dizaines d'heures de jeu, mais tous les joueurs ne sont pas prêts à engager 150 heures dans un titre pour en profiter pleinement et la situation séduit autant qu'elle effraie.